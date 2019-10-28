На этой неделе министр образования Майлис Репс находится с рабочим визитом в США

Во второй половине дня министр выступит с докладом на тему инноваций в университете Олбани и встретится с руководством университета, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между университетами Эстонии и США. На встрече Таллиннский технический университет заключит с университетом Олбани договор о сотрудничестве в области развития умных городов. Вечером министр Репс вместе с премьер-министром и членами эстонской делегации примут участие в открытии представительства EAS в Нью-Йорке.

Во вторник, 29 октября, Репс встретится с директором Эстонской школы в Нью-Йорке, на встрече планируется обсудить деятельность школы. Также запланирована встреча с бывшим вице-президентом Google Себастьяном Труном, с которым министр обсудит успехи Эстонии в области образования и инфотехнологий, а вечером делегация посетит нью-йоркский офис Google.

В среду, 30 октября, и четверг, 31 октября, у Репс запланирован ряд встреч в Вашингтоне на тему инноваций и научных практик. В том числе она встретится с представителями Международного валютного фонда и Национальной академии наук США. С президентом академии наук, профессором Маршей Макнатт также планируется обсудить развитие научного сотрудничества между Эстонией и США и обменяться лучшими практиками.

Визит завершится встречами вместе с премьер-министром с еврейскими организациями США и эстонской общиной в Вашингтоне.

Во время визита в США министра Репс сопровождает вице-канцлер по вопросам высшего образования и науки Индрек Рейманд.