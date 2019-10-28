28.10.2019, 08:11

На этой неделе министр образования Майлис Репс находится с рабочим визитом в США

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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Jaanus Lensment

С понедельника по четверг министр Майлис Репс вместе с премьер-министром Юри Ратасом и бизнес-делегациями находится с рабочим визитом в США, сообщает Министерство образования и науки.

По словам Майлис Репс, основная задача визита заключается в налаживании более тесного сотрудничества с США в области науки и инноваций, а также в знакомстве с моделями научного сотрудничества в Соединенных Штатах. ”США, бесспорно, являются примером в сфере сотрудничества между учеными и частным сектором. Я уверена, что если мы будем учиться у лучших, то сможем построить дальнейшую государственную стратегию в области инноваций так, что наша наука удержится на мировом уровне”, — сказала Репс.

Сегодня, 28 октября, министр Репс и премьер-министр встретятся в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем, с которым планируется обсудить дальнейшую работу Эстонии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности. После обеда министр Репс примет участие в круглом столе на тему умных городов вместе с Global Futures Group и сопровождающей премьер-министра бизнес-делегацией, который пройдет в Urban Tech Hub.

Во второй половине дня министр выступит с докладом на тему инноваций в университете Олбани и встретится с руководством университета, чтобы обсудить вопросы сотрудничества между университетами Эстонии и США. На встрече Таллиннский технический университет заключит с университетом Олбани договор о сотрудничестве в области развития умных городов. Вечером министр Репс вместе с премьер-министром и членами эстонской делегации примут участие в открытии представительства EAS в Нью-Йорке.

Во вторник, 29 октября, Репс встретится с директором Эстонской школы в Нью-Йорке, на встрече планируется обсудить деятельность школы. Также запланирована встреча с бывшим вице-президентом Google Себастьяном Труном, с которым министр обсудит успехи Эстонии в области образования и инфотехнологий, а вечером делегация посетит нью-йоркский офис Google.

В среду, 30 октября, и четверг, 31 октября, у Репс запланирован ряд встреч в Вашингтоне на тему инноваций и научных практик. В том числе она встретится с представителями Международного валютного фонда и Национальной академии наук США. С президентом академии наук, профессором Маршей Макнатт также планируется обсудить развитие научного сотрудничества между Эстонией и США и обменяться лучшими практиками.

Визит завершится встречами вместе с премьер-министром с еврейскими организациями США и эстонской общиной в Вашингтоне.

Во время визита в США министра Репс сопровождает вице-канцлер по вопросам высшего образования и науки Индрек Рейманд.

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