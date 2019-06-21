На этой неделе корью в Эстонии заболели еще четыре человека
На этой неделе диагностировали заболевание корью еще у четырех людей, которые не были вакцинированы. Всего в этом году в Эстонии корью заболели 25 человек, передает rus.err.ee.
На этой неделе диагностировали заболевание корью еще у четырех людей, которые не были вакцинированы. Всего в этом году в Эстонии корью заболели 25 человек, передает rus.err.ee.
Корь диагностировали у вернувшегося из зарубежной поездки дошкольника, у взрослой женщины, которая по работе контактировала с иностранцами, а также у матери заболевшего на прошлой неделе ребенка с трехлетней дочерью, передает пресс-служба Департамента здоровья.
В этом году чаще всего заболевают корью в Таллинне — зарегистрировано 17 случаев. В Харьюмаа — четыре заболевших, по два — в Тарту и Пярну. В числе 25 заболевших было четверо детей и одна беременная женщина.
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