21.06.2019, 19:40

На этой неделе корью в Эстонии заболели еще четыре человека


rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Arus

На этой неделе диагностировали заболевание корью еще у четырех людей, которые не были вакцинированы. Всего в этом году в Эстонии корью заболели 25 человек, передает rus.err.ee.

Корь диагностировали у вернувшегося из зарубежной поездки дошкольника, у взрослой женщины, которая по работе контактировала с иностранцами, а также у матери заболевшего на прошлой неделе ребенка с трехлетней дочерью, передает пресс-служба Департамента здоровья.

В этом году чаще всего заболевают корью в Таллинне — зарегистрировано 17 случаев. В Харьюмаа — четыре заболевших, по два — в Тарту и Пярну. В числе 25 заболевших было четверо детей и одна беременная женщина.

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