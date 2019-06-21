На этой неделе корью в Эстонии заболели еще четыре человека

Корь диагностировали у вернувшегося из зарубежной поездки дошкольника, у взрослой женщины, которая по работе контактировала с иностранцами, а также у матери заболевшего на прошлой неделе ребенка с трехлетней дочерью, передает пресс-служба Департамента здоровья.

В этом году чаще всего заболевают корью в Таллинне — зарегистрировано 17 случаев. В Харьюмаа — четыре заболевших, по два — в Тарту и Пярну. В числе 25 заболевших было четверо детей и одна беременная женщина.