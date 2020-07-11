На этой неделе дополнительную продуктовую помощь в Таллинне получила 231 семья

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, первое распределение продуктовой помощи в столичных районах проходило спокойно и без серьезных проблем.

”Мы учли рост числа нуждающихся в продуктовой помощи, поскольку из-за режима чрезвычайной ситуации экономическое положение многих семей изменилось. Город разработал дополнительные меры социальной помощи, чтобы предложить горожанам реальную поддержку. Продуктовые наборы — одна из таких мер и количество желающих показывает, что эта поддержка необходима, — сказала Бетина Бешкина. — Для получения помощи необходимо обратиться в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства, новые продуктовые наборы нуждающиеся получат 15 июля. Если семья уже подала заявку и была внесена в списки получателей помощи, то подавать заявление повторно не нужно”.

Содержимое пакетов с продуктами может меняться, но набор остается одинаковым. В него входят хлебобулочные изделия (булка, хлеб или сепик), напиток (сок, молоко, кефир или сироп), мясная продукция (например, ветчина, копченая колбаса, сосиски, котлеты и т.п.), десерт (творожный крем, пудинг или йогурт), молочные продукты (сыр, плавленый сыр и т.п.), овощи, фрукты и яйца.

В прошлом месяце город разработал ряд дополнительных мер социальной помощи, которыми поддерживаются оказавшиеся по причине режима чрезвычайной ситуации или экономического спада в сложном экономическом положении или без работы нуждающиеся в помощи горожане и их семьи. Одной из них стало распределение в июле и августе продуктовой помощи среди испытывающих экономические трудности семей с детьми, чей доход-нетто на первого члена семьи меньше действующей минимальной ставки оплаты труда (584 евро), а доход каждого последующего члена семьи меньше 80% от действующей минимальной ставки оплаты труда. Получать помощь могут, например, многодетные семьи, родители-одиночки, а также семьи с детьми, в которых родители недавно остались без работы.