На этих выходных в Таллинне пройдет ежегодный фестиваль яблок

Яблочный фестиваль пройдет на парковке торгового центра Arsenal (со стороны улицы Теёстузе), в субботу, 26 сентября, с 10.00 до 18.00 и в воскресенье, 27 сентября, с 10.00 до 16.00. Яблочные хутора обещали представить на прилавках, по крайней мере, 10 сортов яблок. На протяжении предыдущих лет народным фаворитом стал сорт ”Лийвика”.

На ярмарке будет представлена продукция хуторов Ребазе из Ярвамаа, Аакре из Валгамаа, Раудале из Йыгевамаа и домашние яблочные соки Кодуайа. В субботу будет представлена продукция производителей мёда Mesioja, Metsaserva и Mesilepa, а в воскресенье — Pajusalu, Sipre и Aasa. Вся продукция, представленная на ярмарке, произведена в Эстонии, а также на прилавках посетители найдут много эко-продуктов.

Чтобы обеспечить максимальную безопаность посетителей фестиваль пройдет на открытом воздухе около центра Arsenal, фестиваль ограничится только ярмаркой и будет проходить два дня. Популярная среди посетителей дегустация яблок и голосование за самый вкусный сорт в этом году проходить не будут.

Мы просим любителей яблок, которые не чувствуют себя полностью здоровыми, остаться дома. Около прилавков установлены дезинфекторы для рук, по возможности мы рекомендуем соблюдать дистанцию с другими гостями фестиваля.

Яблочный фестиваль пройдет, в субботу, 26 сентября, с 10.00 до 18.00 и в воскресенье, 27 сентября, с 10.00 до 16.00 на парковке Arsenal (Эрика, 14).