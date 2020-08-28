На этих выходных полиция и Департамент здоровья совместно проверят увеселительные заведения

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, Департамент здоровья проверит в сотрудничестве с полицией соблюдение требования рассредоточения. Юхкам подчеркнула, что людям стоит по-прежнему избегать людные места. ”Если вы видите, что держать дистанцию становится невозможно, стоит найти новое, более безопасное место для проведения досуга”, — сказала Юхкам.

Ляэнеский префект Кайдо Кыплас сказал, что полиция вместе с Департаментом здоровья и раньше устраивала подобные проверки, главной целью которых было предотвратить распространение коронавируса.

”Мы сможем препятствовать распространению вируса только совместными усилиями, соблюдая установленные ограничения. Мы довольны результатами прошлых проверок, которые показали, что большая часть предприятий относится к ограничениям с пониманием и соблюдает их”, — рассказал Кыплас.

Кыплас добавил, что в ходе рейда полиция обратит внимание также и на наличие несовершеннолетних в ночное время и проверит их на алкогольное и наркотическое опьянение.

В пятницу будет проведена проверка на соблюдение ограничений в Пярну и Хаапсалу, а в течение выходных будут проверены увеселительные заведения Ида-Вирумаа и Харьюмаа, а также Южной Эстонии.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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