На этих выходных на острове Аэгна проходит серия учебных походов

Остров Аэгна, расположенный в 14 километрах от столичного порта, является единственным островом, входящим в административную территорию Таллинна. Его площадь — 3 км2, что делает Аэгна 17-м по величине островом в Эстонии. С 1991 года является ландшафтным заповедником, который был создан с целью сохранения природы и уникального культурного наследия небольшого острова в условиях плотной посещаемости. Природными ценностями острова являются старые леса, многоликие побережья, небольшие болотца и крупные валуны.

На сегодняшнюю экскурсию паром уже от правился, но у вас есть возможность посетить экскурсию завтра. Паром отправляется из Таллинна в 10:30 и прибывает на Аэгна в 11:30. С Аэгна паром отправляется в 18:30 и прибывает обратно в Таллинн в 19:30. Гидом похода на русском языке будет Олев Абнер.

Участие в учебном походе бесплатное, однако требуется предварительная регистрация.

В группе может участвовать до 25 человек. Несовершеннолетние могут участвовать только в сопровождении взрослого.

Организаторы просят участников похода одеться в соответствии с погодными условиями, учитывая морскую прохладу и продолжительность прогулки на острове. Рекомендуется также взять собой продукты для пикника и питьевую воду.

Поход организует Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке ЦУ ”Центр инвестирования в окружающую среду” (KIK).

Больше информации о природе острова Аэгна, его видовом разнообразии и истории можно найти здесь.