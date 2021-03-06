На этих выходных из 230 магазинов и ресторанов торгового центра Ülemiste открыто всего 40

Согласно решению правительства Эстонии, с 6 марта по выходным должны быть закрыты как отдельно стоящие магазины, так и магазины в торговых центрах. В субботу и воскресенье можно продавать и выдавать товары в пунктах торговли и обслуживания во дворе магазина, при этом необходимо обеспечить дистанцию между клиентами.

Ограничения продлятся до конца марта, после чего ситуация будет пересмотрена.

Руководитель по маркетингу торгового центра Ülemiste Тийя Нымм подтвердила, что требования безопасности неукоснительно соблюдаются даже несмотря на тот факт, что большая часть магазинов закрыта. ”Посетители должны и в выходные дни учитывать, что они не смогут войти в центр без защитной маски и должны соблюдаться правила 2 + 2. Мы всегда рады ответственным посетителям центра, которые хотят сделать у нас покупки”, — сказала она.

В дополнение к введению обязательного ношения маски, торговый центр Ülemiste удвоил количество сотрудников службы безопасности, закрыл зоны отдыха, ограничил использование скамеек и отключил общественный Wi-Fi. Чтобы посетители могли посетить торговый центр в то время, когда там меньше людей, на сайте создано специальное цифровое приложение, которое показывает текущую заполняемость. Информация о посещаемости, основанная на данных, полученных в режиме реального времени, изменятся на сайте автоматически.

По словам Тийи Нымм, владельцы торговых точек, а также сам центр Ülemiste быстро реорганизовали свою деятельность, чтобы обеспечить безопасность работников и посетителей. ”У нас общая цель — помочь вирусу исчезнуть, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни. Мы просим посетителей проявлять понимание и вести себя ответственно, так как в достижении поставленной цели важную роль играет каждый”.

На этих выходных для посетителей закрыт весь второй этаж торгового центра, так как все магазины, которые продолжают свою работу, находятся на первом этаже. Однако через интернет и по телефону можно заказать еду из ресторанов, расположенных на втором этаже, но получить заказ в определенном месте на первом этаже.