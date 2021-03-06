На этих выходных из 230 магазинов и пунктов обслуживания торгового центра Ülemiste открыто всего около 40. Работают, например, продуктовые и зоомагазины, аптеки и несколько закусочных, которые предлагают еду навынос, пишет Ärileht.
На этих выходных из 230 магазинов и ресторанов торгового центра Ülemiste открыто всего 40
Согласно решению правительства Эстонии, с 6 марта по выходным должны быть закрыты как отдельно стоящие магазины, так и магазины в торговых центрах. В субботу и воскресенье можно продавать и выдавать товары в пунктах торговли и обслуживания во дворе магазина, при этом необходимо обеспечить дистанцию между клиентами.
Ограничения продлятся до конца марта, после чего ситуация будет пересмотрена.
Руководитель по маркетингу торгового центра Ülemiste Тийя Нымм подтвердила, что требования безопасности неукоснительно соблюдаются даже несмотря на тот факт, что большая часть магазинов закрыта. ”Посетители должны и в выходные дни учитывать, что они не смогут войти в центр без защитной маски и должны соблюдаться правила 2 + 2. Мы всегда рады ответственным посетителям центра, которые хотят сделать у нас покупки”, — сказала она.
В дополнение к введению обязательного ношения маски, торговый центр Ülemiste удвоил количество сотрудников службы безопасности, закрыл зоны отдыха, ограничил использование скамеек и отключил общественный Wi-Fi. Чтобы посетители могли посетить торговый центр в то время, когда там меньше людей, на сайте создано специальное цифровое приложение, которое показывает текущую заполняемость. Информация о посещаемости, основанная на данных, полученных в режиме реального времени, изменятся на сайте автоматически.
По словам Тийи Нымм, владельцы торговых точек, а также сам центр Ülemiste быстро реорганизовали свою деятельность, чтобы обеспечить безопасность работников и посетителей. ”У нас общая цель — помочь вирусу исчезнуть, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни. Мы просим посетителей проявлять понимание и вести себя ответственно, так как в достижении поставленной цели важную роль играет каждый”.
На этих выходных для посетителей закрыт весь второй этаж торгового центра, так как все магазины, которые продолжают свою работу, находятся на первом этаже. Однако через интернет и по телефону можно заказать еду из ресторанов, расположенных на втором этаже, но получить заказ в определенном месте на первом этаже.
Кроме того, закрыт вход со стороны Тарту мнт.
План торгового центра Юлемисте можно найти ЗДЕСЬ.
Памятка о посещении центра Ülemiste в эти выходные:
- В марте начиная с субботы, 06.03 на выходных в центре будут открыты только продуктовые и зоомагазины, аптека, магазины оптики, представительства телекоммуникационных компаний, различные услуги (напр., химчистка и услуги сапожника) и многие места питания, в которых есть возможность купить еду навынос.
- Закрыты кинотеатр Apollo, развлекательный центр O’Learys, игровой центр Trampolino и Lennumaa.
- В рабочие дни центр открыт в обычное время, однако рестораны и кафе открыты для употребления на месте до 18 часов.
- С понедельника по пятницу с 18.00 и до закрытия центра, а также на выходных купить еду в ресторанах можно только навынос.
- При входе в центр требуется носить защитную маску. При необходимости ее можно купить в зоне входа в центр. Если у посетителя есть медицинские противопоказания к ношению маски, то нужно носить визир или прикрыть нос и рот шарфом.
- В центре закрыты общественные зоны отдыха и игровые зоны, также отключена WiFi-сеть центра.
- Для того, чтобы посетители смогли прийти в центр в то время, когда в нем меньше людей, на домашней странице было создано цифровое приложение, которое позволяет увидеть заполняемость центра в реальном времени (мало, умеренно или много людей).
Полный список новых ограничений, которые действуют по выходным в течение марта, можно найти ЗДЕСЬ.
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