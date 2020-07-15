15.07.2020, 08:10

На эстонских погранпунктах собираются установить систему автоматического распознавания лиц

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Kes Eestist koduriiki ei pääse, võib seni siia jääda.
Kes Eestist koduriiki ei pääse, võib seni siia jääda. Foto: Andres Putting

Министерство внутренних дел Эстонии проводит конкурс на поставку системы распознавания лиц и автоматических ворот для пограничного контроля.

Система распознавания лиц будет предназначена для идентификации граждан третьих стран, сообщили радионовости ERR. Такая система автоматически сканирует лицо человека и сравнивает его с общеевропейской базой данных.

Новые автоматические ворота для пограничного контроля будут автоматически проверять лицо человека и удостоверяющий личность документ — такое решение ускорит пересечение границы для граждан ЕС.

В настоящее время неизвестно, когда именно новые технологии будут внедрены на пограничных пропускных пунктах.

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