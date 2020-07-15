На эстонских погранпунктах собираются установить систему автоматического распознавания лиц(9)
Министерство внутренних дел Эстонии проводит конкурс на поставку системы распознавания лиц и автоматических ворот для пограничного контроля.
Министерство внутренних дел Эстонии проводит конкурс на поставку системы распознавания лиц и автоматических ворот для пограничного контроля.
Система распознавания лиц будет предназначена для идентификации граждан третьих стран, сообщили радионовости ERR. Такая система автоматически сканирует лицо человека и сравнивает его с общеевропейской базой данных.
Новые автоматические ворота для пограничного контроля будут автоматически проверять лицо человека и удостоверяющий личность документ — такое решение ускорит пересечение границы для граждан ЕС.
В настоящее время неизвестно, когда именно новые технологии будут внедрены на пограничных пропускных пунктах.
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