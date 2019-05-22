22.05.2019, 18:51

На э-выборах в Европарламент проголосовали свыше 155 тысяч человек

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обновлено в 18:51
rus.delfi.ee
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На э-выборах в Европарламент проголосовали свыше 155 тысяч человек
Irina Mägi

Сегодня в 18:00 в Эстонии завершилось электронное голосование по выборам в Европарламент.

В электронном виде свои голоса отдал 155 521 избиратель.

Поданный по интернету голос можно изменить в пользу другого кандидата в дни предварительного голосования на избирательном участке. В день выборов, 26 мая, свое решение изменить будет уже нельзя.

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