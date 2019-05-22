22.05.2019, 18:51
На э-выборах в Европарламент проголосовали свыше 155 тысяч человек(14)
обновлено в 18:51
Сегодня в 18:00 в Эстонии завершилось электронное голосование по выборам в Европарламент.
Сегодня в 18:00 в Эстонии завершилось электронное голосование по выборам в Европарламент.
В электронном виде свои голоса отдал 155 521 избиратель.
Поданный по интернету голос можно изменить в пользу другого кандидата в дни предварительного голосования на избирательном участке. В день выборов, 26 мая, свое решение изменить будет уже нельзя.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.