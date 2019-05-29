На двух Таллиннских пляжах вновь будут развиваться синие флаги

Церемонии поднятия флагов состоятся в пятницу, 31 мая: в 11 часов — в Пирита, в 14 часов — на Пикакари.

Каждые выходные на обоих пляжах будут работать палатки "Береги море!", где найдется занятие для всей семьи. Там будут проводиться учебные игры, знакомящие с морской средой и ее сохранением от загрязнения, разными типами побережья, морской растительностью и фауной. В Пирита в течение июля будет открыта выставка "Мусор в море".

В 2019 году Синие флаги взовьются в 45 странах над 4560 пляжами и малыми гаванями по всему миру . Эстония восстановила участие в этом движении в 2014 году.