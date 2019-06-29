На двух пляжах Таллинна по выходным будет работать экопалатка

На отмеченных международным знаком экологического качества — Голубым флагом — пляжах Таллинна — Пирита и Пикакари Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства проводит летом ряд самых разнообразных мероприятий в области экологического образования. Так, в июле на двух пляжах по выходным будет работать экопалатка. Все это делается в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова".

15 плакатов выставки "Береги море!", размещенные в прибрежном парке Пирита, посвящены тому, как вредит антропогенное влияние Балтике, акцентируя внимание на оставляемом на берегу мусоре, затонувших рыбацких сетях, кидаемом в море пластике и пр. Некоторые фотоснимки могут показаться шокирующими, но позволяют острее осознать вред, наносимый живой природе в целом загрязнением морских вод. Плакаты снабжены информацией на эстонском, английском и русском языках. Выставка будет открыта до 20 августа.

Экопалатка с 11 до 15 часов будет открыта 6-7 и 13-14 июля на Пирита, а 20-21 и 27-28 июля — на Пикакари. И каждый день ее работы будет посвящен особой теме, связанной с экологией, а в 11.30, 12.30 и т.д. на пляже будет работать экологическая лаборатория. Можно будет также пройти экотрассу, проверив таким образом свои знания в этой области. Трасса имеет 20-25 различных контрольных точек и извивается вдоль прибрежной парковой зоны. Все это — бесплатно и для любого возраста.