На двух пляжах Таллинна по выходным будет работать экопалатка
Сегодня, 29 июня, пляжные кабины в Пирита, где уже открылась фотовыставка "Береги море!", обрели новые оболочки, посвященные защите Балтийского моря.
Сегодня, 29 июня, пляжные кабины в Пирита, где уже открылась фотовыставка "Береги море!", обрели новые оболочки, посвященные защите Балтийского моря.
На отмеченных международным знаком экологического качества — Голубым флагом — пляжах Таллинна — Пирита и Пикакари Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства проводит летом ряд самых разнообразных мероприятий в области экологического образования. Так, в июле на двух пляжах по выходным будет работать экопалатка. Все это делается в сотрудничестве с образовательным центром "Пернова".
15 плакатов выставки "Береги море!", размещенные в прибрежном парке Пирита, посвящены тому, как вредит антропогенное влияние Балтике, акцентируя внимание на оставляемом на берегу мусоре, затонувших рыбацких сетях, кидаемом в море пластике и пр. Некоторые фотоснимки могут показаться шокирующими, но позволяют острее осознать вред, наносимый живой природе в целом загрязнением морских вод. Плакаты снабжены информацией на эстонском, английском и русском языках. Выставка будет открыта до 20 августа.
Экопалатка с 11 до 15 часов будет открыта 6-7 и 13-14 июля на Пирита, а 20-21 и 27-28 июля — на Пикакари. И каждый день ее работы будет посвящен особой теме, связанной с экологией, а в 11.30, 12.30 и т.д. на пляже будет работать экологическая лаборатория. Можно будет также пройти экотрассу, проверив таким образом свои знания в этой области. Трасса имеет 20-25 различных контрольных точек и извивается вдоль прибрежной парковой зоны. Все это — бесплатно и для любого возраста.
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