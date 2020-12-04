На двух отрезках Таллиннской окружной дороги меняется организация дорожного движения
С 4 декабря на отрезке Таллиннского окружной дороги между Вяо и Лагеди (0,6-2,8 км) поменяется организация дорожного движения.
С 4 декабря на отрезке Таллиннского окружной дороги между Вяо и Лагеди (0,6-2,8 км) поменяется организация дорожного движения.
Изменения связаны с окончанием строительства соединительных дорог, пишет RusERR. Временный светофор будет отключен, а пересекающий трассу поток будет направлен по соединительным дорогам и тоннелю. Таким образом будет обеспечена комплексная работа развязки Венекюла. Останутся только правые повороты на Таллиннскую окружную дорогу.
Кроме того, в пятницу начинается ремонт центрального ограждения на отрезке Таллиннской окружной дороги между Раэ и Юри, где будет закрыта левая полоса и ограничена скорость.
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