На двух отрезках Таллиннской окружной дороги меняется организация дорожного движения

Изменения связаны с окончанием строительства соединительных дорог, пишет RusERR. Временный светофор будет отключен, а пересекающий трассу поток будет направлен по соединительным дорогам и тоннелю. Таким образом будет обеспечена комплексная работа развязки Венекюла. Останутся только правые повороты на Таллиннскую окружную дорогу.

Кроме того, в пятницу начинается ремонт центрального ограждения на отрезке Таллиннской окружной дороги между Раэ и Юри, где будет закрыта левая полоса и ограничена скорость.

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