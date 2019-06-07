На два дня изменится маршрут столичных автобусов линий 7, 15, 49 и 65

Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: Двигатель — в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и Каубаяама — на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.