На два дня изменится маршрут столичных автобусов линий 7, 15, 49 и 65

В связи проведением мероприятия народного спорта — Таллинского народного заезда в субботу, 8 июня, с 8 до 18 часов и в воскресенье, 9 июня, с 8 до 20 часов закрываются для движения улицы Яэзи, Валукоя и Лыытса, сообщает Раэпресс.
Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: Двигатель — в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и Каубаяама — на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.
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