На два дня изменится маршрут столичных автобусов линий 1A, 7, 15, 49 и 65

Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: Двигатель — в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и Каубаяама — на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.

В связи с проведением праздника в Виймси, на улице Рандвере, автобусы линий 1A и 49 8 июня с 15.00 до 15.30 пойдут до перекрестка улиц Рандвере и Рохунеэме с конечной остановкой Мыйзапарги на направлении к центру города.