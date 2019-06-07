07.06.2019, 10:07

На два дня изменится маршрут столичных автобусов линий 1A, 7, 15, 49 и 65


rus.delfi.ee
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Tramm, buss, jalgratas
TLT buss tegemas vasakpööret Liivalaia tänavalt Pärnu maanteeleFoto: Rauno Volmar

В связи проведением мероприятия народного спорта — Таллинского народного заезда в субботу, 8 июня, с 8 до 18 часов и в воскресенье, 9 июня, с 8 до 20 часов закрываются для движения улицы Яэзи, Валукоя и Лыытса, сообщает Раэпресс.

Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: Двигатель — в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и Каубаяама — на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.

В связи с проведением праздника в Виймси, на улице Рандвере, автобусы линий 1A и 49 8 июня с 15.00 до 15.30 пойдут до перекрестка улиц Рандвере и Рохунеэме с конечной остановкой Мыйзапарги на направлении к центру города.

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