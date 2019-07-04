На дорогах Эстонии уже завтра появятся мобильные камеры слежения за скоростью

Департамент полиции и погранохраны приобрел восемь мобильных камер, которые будут использоваться как на материковой Эстонии, так и на островах. Мобильные камеры слежения за скоростью дают возможность успокаивать дорожное движение и осуществлять надзор в тех местах, где раньше это было затруднительно.

Майор полиции Сирле Лойго сказала, что прежде всего эти камеры будут использоваться в тех местах, где опасно останавливать транспортные средства.

„Это, например, многополосные дороги с большой плотностью движения, когда в общем потоке достаточно сложно остановить превышающее скорость транспортное средство безопасно. Также это такие отрезки дороги, на которых остановленное транспортное средство мешает движению или представляет опасность для других автомобилей", — разъяснила Сирле Лойго.

Полиция будет использовать в работе с камерами различные методы надзора за дорожным движением, чтобы ситуация на наших дорогах стала безопаснее. Скорость можно измерять открыто и скрыто как стационарной камерой, так и скрытой камерой.

Если до сих пор о находящейся впереди камере слежения за скоростью предупреждал соответствующий дорожный знак, то в будущем водителям следует учесть, что об измерениях скорости мобильной камерой предупреждений не будет.

В ходе тестового периода мобильных камер измерения скорости фиксировались в среднем 100 нарушителей в час.