На домашнем карантине находятся более 4000 жителей Эстонии. Вскоре к ним может постучаться полиция

Руководитель оперативной группы штаба Департамента полиции и пограохраны Таго Трей подтвердил Forte, что обязанность находиться 14 дней дома в данный момент действует приблизительно для 4000 прибывших из-за границы людей и что выполнение этого требования полиция может контролировать очень многими способами.

"Полиция проверяет в ходе всех своих обычных занятий при установлении личности — например, в дорожном надзоре — не идет ли речь о человеке, которому установлена обязанность находиться дома", — описал Трей самый обычный способ контроля.

В то же время, по его утверждению, уже в ближайшее время полиция начнет выборочный контроль и по телефону, а также при необходимости визитами на дом.

Руководитель чрезвычайного положения премьер-министр Юри Ратас 16 марта издал распоряжение ввести ограничение свободы передвижения на 14 календарных дней для людей, которые въехали в Эстонию. Согласно распоряжению, им в это время запрещено покидать указанное в декларации о здоровье или удостоверяющем оказание медицинской услуги документе место жительства или постоянное место пребывания.

Покидать место жительства или постоянное место пребывания можно, согласно документу, по распоряжению медицинского работника или полицейского чиновника или в угрожающем жизни или здоровью лица экстренном случае.

Также указана мера наказания: при невыполнении меры чрезвычайного положения в соответствии с требованиями применяется штраф в 2000 евро.