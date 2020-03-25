На домашнем карантине находятся более 4000 жителей Эстонии. Вскоре к ним может постучаться полиция

Действительно ли полиция начнет назначать такие большие штрафы? Не сразу.
"В случае нарушения полиция в первую очередь пообщается с человеком и объяснит ему, почему для защиты своего здоровья и здоровья других нужно выполнять это обещание, которое он при въезде в Эстонию своей подписью дал государству. Цель полиции не наказать, а сделать все для того, чтобы предотвратить распространение вируса", — сказал Таго Трей.
В случае повторного нарушения или если человек демонстрирует своим поведением, что он не понимает, насколько серьезно следует воспринимать эту обязанность 14 дней находиться дома, полиция действительно может сделать ему предписание и при его невыполнении назначить штраф.
"К настоящему моменту полиции не приходилось никого наказывать, и мы надеемся, что люди и в дальнейшем будут относиться к этой обязанности ответственно", — сказал Трей.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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