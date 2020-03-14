На дне рождения в таллиннском ресторане был зараженный коронавирусом. Владелец ресторана об этом не сообщил

В тот момент до объявления чрезвычайного положения была еще целая неделя и Департамент здоровья еще надеялся — по крайней мере согласно открытой информации, — что местное распространение вируса удастся предотвратить. Оказывающие любые услуги предприятия частного и государственного сектора открыто сообщали как о единичных зараженных, так и о тех, кто мог с ними контактировать. Manna La Roosa этого не сделал. Также он не сообщил о дезинфекции, которую в случае таких подозрений предпринимают для защиты здоровья клиентов.

Владелец ресторана Стен-Эрик Янтсон в телефонном разговоре сразу понимает, о ком и о чем идет речь. Он говорит, что слышал такой "слух", но поскольку он не смог связаться с названным человеком, он не может подтвердить, правда это или нет. На вопрос о более масштабной дезинфекции Янтсон отвечает, что Manna La Roosa в повседневной деятельности соблюдает требования Департамента здоровья.

У лжи в этот раз особенно короткие ноги. Янтсон незамедлительно дает номер телефона журналиста тому самому человеку, с которым, как только что утверждал, он якобы не смог связаться в течение недели. Редакция не раскрывает ни имя человека, ни содержание разговора с ним.

Вчерашний пост на странице Manna La Roosa в социальной сети гласит: "Наш ресторан открыт как обычно, мы делаем все от себя зависящее, чтобы ваш визит к нам был безопасным. Мы проветриваем помещения, дезинфицируем столы и общие поверхности. Мы заботимся о здоровье своих работников и клиентов. Мы просим вас остаться дома, если вы недавно путешествовали или чувствуете себя нехорошо!"