14.03.2020, 11:41

На дне рождения в таллиннском ресторане был зараженный коронавирусом. Владелец ресторана об этом не сообщил

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Вилья Кийслер
EST 61
Pidulik õhtusöök
Pidulik õhtusöökFoto: Andres Putting

На прошлой неделе в пятницу, 6 марта, в расположенном в Старом городе Таллинна ресторане Manna La Roosa праздновали день рождения, в котором участвовал человек, у которого очень скоро после этого было диагностировано заражение коронавирусом. Ресторан об угрозе и принятых для ее устранения мерах не сообщил.

В тот момент до объявления чрезвычайного положения была еще целая неделя и Департамент здоровья еще надеялся — по крайней мере согласно открытой информации, — что местное распространение вируса удастся предотвратить. Оказывающие любые услуги предприятия частного и государственного сектора открыто сообщали как о единичных зараженных, так и о тех, кто мог с ними контактировать. Manna La Roosa этого не сделал. Также он не сообщил о дезинфекции, которую в случае таких подозрений предпринимают для защиты здоровья клиентов.

Владелец ресторана Стен-Эрик Янтсон в телефонном разговоре сразу понимает, о ком и о чем идет речь. Он говорит, что слышал такой "слух", но поскольку он не смог связаться с названным человеком, он не может подтвердить, правда это или нет. На вопрос о более масштабной дезинфекции Янтсон отвечает, что Manna La Roosa в повседневной деятельности соблюдает требования Департамента здоровья.

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У лжи в этот раз особенно короткие ноги. Янтсон незамедлительно дает номер телефона журналиста тому самому человеку, с которым, как только что утверждал, он якобы не смог связаться в течение недели. Редакция не раскрывает ни имя человека, ни содержание разговора с ним.

Вчерашний пост на странице Manna La Roosa в социальной сети гласит: "Наш ресторан открыт как обычно, мы делаем все от себя зависящее, чтобы ваш визит к нам был безопасным. Мы проветриваем помещения, дезинфицируем столы и общие поверхности. Мы заботимся о здоровье своих работников и клиентов. Мы просим вас остаться дома, если вы недавно путешествовали или чувствуете себя нехорошо!"

Во вторник, 10 марта, в Харьюском уездном суде был отменен судебный процесс Хуберта Хирва и Павла Гаммера, потому что один участник делопроизводства контактировал с человеком, у которого диагностировали коронавирус. По данным Delfi, речь идет об участнике дня рождения в Manna La Roosa, который пошел туда, только что вернувшись из поездки в Италию.

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