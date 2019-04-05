На детских площадках в Кесклинне появятся домики для хранения игрушек

”Осенью к нам поступило предложение о том, чтобы установить домики для игрушек, зимой они были спроектированы и на этой неделе был установлен первый домик на улице Виедеманни. На следующей неделе домики появятся в парках Лембиту и Койду. Если домики будут хорошо приняты, то мы установим их и на других детских площадках”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Домики для игрушек учат детей убирать за собой и предназначены для хранения игрушек. В домик также можно принести игрушки, если они лежат дома и не используются.

Домики для игрушек по специальному проекту изготовила фирма OÜ Murdosa, работы которой можно увидеть, например, в парке развлечений Лоттемаа.