На что он рассчитывал? Украинский нелегал "сдался" эстонской полиции

13 февраля сотрудник пограничной и миграционной службы Пыхьяской префектуры возбудил дело о незаконном нахождении на территории Эстонии гражданина Украины 1988 года рождения.

Мужчина обратился в таллиннское отделение Департамента полиции и погранохраны (PPA) на улице Таммсааре с ходатайством о визе. Выяснилось, что мужчина уже в течение 74 дней находился в Шенгенской зоне без законных на то оснований.

Гражданину Украины было выписано предписание добровольно покинуть Эстонию.