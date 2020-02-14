На что он рассчитывал? Украинский нелегал "сдался" эстонской полиции

В четверг в отделение Департамента полиции и погранохраны обратился гражданин Украины, у которого уже давно не было оснований находится в Шенгенской зоне.
13 февраля сотрудник пограничной и миграционной службы Пыхьяской префектуры возбудил дело о незаконном нахождении на территории Эстонии гражданина Украины 1988 года рождения.
Мужчина обратился в таллиннское отделение Департамента полиции и погранохраны (PPA) на улице Таммсааре с ходатайством о визе. Выяснилось, что мужчина уже в течение 74 дней находился в Шенгенской зоне без законных на то оснований.
Гражданину Украины было выписано предписание добровольно покинуть Эстонию.
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