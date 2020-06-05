На что обратить особое внимание перед поездкой на велосипеде. 8 простых советов

Несчастных случаев с участием велосипедов происходит значительно меньше, чем с машинами, но и велосипедисты не находятся в полной безопасности. По данным страховой компании ERGO, 75% всех происшествий с велосипедами имеют место летом. Беда, разумеется, приходит неожиданно, но каждый из нас может многое сделать для того, чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной — наряду с соблюдением правил дорожного движения следует убедиться и в том, что велосипед технически исправен.

”Каждым летом мы сталкиваемся со случаями, когда велосипедисты допускают ошибки — например, поспешно выезжают на пешеходный переход, не заметив своевременно машины, или по невнимательности создают иную аварийную ситуацию и выполняют маневры, которые приводят к падению”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Какую именно роль в происшествии сыграло техническое состояние велосипеда, задним числом определить, зачастую, невозможно, но во имя обеспечения безопасности перед поездкой следует непременно проверять исправность транспортного средства. ”Точно так же, как, отправляясь в поездку на автомобиле, следует убедиться в том, что он технически исправен, заботиться нужно и о состоянии других видов транспорта”, — добавила Лепвальтс.

Kersti Kaljulaid startis jalgrattal 54 km pikkusele distantsile Foto: Irina Mägi

Технический директор Hawaii Express Энн Рохтла рассказал, что именно необходимо проверять перед поездкой на велосипеде.

1. Перед поездкой убедитесь в том, что на велосипеде есть все необходимое: сигнальный звонок, светоотражатели на спицах, передний и задний светоотражатель. В темное время суток или в условиях плохой видимости на велосипеде должны работать фары — белая спереди и красная сзади.

2. Если велосипед после прошлого сезона еще не был очищен, его стоит вымыть водой с мылом. В результате будет легче заметить и некоторые неисправности. Не нужно использовать мойку под давлением и ”агрессивные” средства для мытья посуды.

3. Проверьте давление в шинах. Если колеса кажутся пустыми, это еще не значит, что шина порвана. Вероятно, ее просто нужно накачать. На шине написано, какое давление является минимальным, а какое максимальным. Начав накачивать, следите, чтобы давление оставалось в указанном диапазоне.