На что обратить особое внимание перед поездкой на велосипеде. 8 простых советов

Велосипед – здоровый и экологичный выбор, а также хорошая альтернатива автомобилю. Однако отправляясь в поездку на велосипеде необходимо соблюдать ряд простых, но очень важных правил.
Несчастных случаев с участием велосипедов происходит значительно меньше, чем с машинами, но и велосипедисты не находятся в полной безопасности. По данным страховой компании ERGO, 75% всех происшествий с велосипедами имеют место летом. Беда, разумеется, приходит неожиданно, но каждый из нас может многое сделать для того, чтобы поездка на велосипеде была максимально безопасной — наряду с соблюдением правил дорожного движения следует убедиться и в том, что велосипед технически исправен.
”Каждым летом мы сталкиваемся со случаями, когда велосипедисты допускают ошибки — например, поспешно выезжают на пешеходный переход, не заметив своевременно машины, или по невнимательности создают иную аварийную ситуацию и выполняют маневры, которые приводят к падению”, — сказала руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
Какую именно роль в происшествии сыграло техническое состояние велосипеда, задним числом определить, зачастую, невозможно, но во имя обеспечения безопасности перед поездкой следует непременно проверять исправность транспортного средства. ”Точно так же, как, отправляясь в поездку на автомобиле, следует убедиться в том, что он технически исправен, заботиться нужно и о состоянии других видов транспорта”, — добавила Лепвальтс.
Технический директор Hawaii Express Энн Рохтла рассказал, что именно необходимо проверять перед поездкой на велосипеде.
1. Перед поездкой убедитесь в том, что на велосипеде есть все необходимое: сигнальный звонок, светоотражатели на спицах, передний и задний светоотражатель. В темное время суток или в условиях плохой видимости на велосипеде должны работать фары — белая спереди и красная сзади.
2. Если велосипед после прошлого сезона еще не был очищен, его стоит вымыть водой с мылом. В результате будет легче заметить и некоторые неисправности. Не нужно использовать мойку под давлением и ”агрессивные” средства для мытья посуды.
3. Проверьте давление в шинах. Если колеса кажутся пустыми, это еще не значит, что шина порвана. Вероятно, ее просто нужно накачать. На шине написано, какое давление является минимальным, а какое максимальным. Начав накачивать, следите, чтобы давление оставалось в указанном диапазоне.
4. Также убедитесь в том, что колеса надежно закреплены. Чаще проблемы возникают с обладающим экспресс-креплением передним колесом. Обязательно убедитесь, что эксцентрик вжат до упора — простого закручивания недостаточно.
5. Нанесите на велосипедную цепь масло и сделайте несколько оборотов, чтобы масло проникло между звеньями. Если масла окажется слишком много, сотрите его тряпкой. Слишком масляная цепь начнет собирать пыль и грязь. Использовать следует специальное масло для цепи, а не пищевое масло. Перед смазыванием очистите цепь тряпкой от накопившихся пыли и грязи.
6. Убедитесь, что седло установлено на правильной высоте. В нижнем положении педали нога должна оставаться слегка согнутой в колене. При движении по городу у вас должна быть возможность перед светофором опустить ногу на землю. На городских велосипедах седло может быть установлено ниже, чем на горных велосипедах.
7. Обязательно проверьте тормоза. Когда тормоз нажат, колесо должно немедленно перестать вращаться, в противном случае следует подтянуть тормозной трос или прокачать гидравлический тормоз. Также необходимо проверить износ тормозных колодок. Использование изношенных колодок может привести к повреждению колесного обода или диска.
8. Также проверьте велосипедный шлем. Помните, что шлем защищает голову только если он сам цел и правильно надет.
”Я советую тщательно и регулярно обслуживать велосипед — как и автомобиль. Так вы обеспечите более продолжительную жизнь своему двухколесному другу и, может быть, предотвратите несчастье”, — подчеркнул Энн Рохтла.
Этим летом совместно с Hawaii Express страховая компания ERGO в случае ДТП предлагает частным клиентам страхования каско вместо замещающего автомобиля велосипед, который остается клиенту навсегда.
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