На болоте Ыйсмяэ открыли тропу здоровья за 800 тысяч евро

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что тропа здоровья еще до официального открытия стала местом притяжения для любителей спорта. Созданные парковки сделали тропу более доступной для любителей спорта.

”Управа надеется расширить возможности для занятий спортом на тропе здоровья и в случае снежной зимы ищет возможности для создания на тропе лыжни. Лыжня недалеко от дома даст жителям и гостям района прекрасную возможность для более активного проведения свободного времени и в зимний период”, — добавил он.

В рамках строительных работ была создана покрытая крошкой тропа шириной 4 метра и длинной 3620 метров. Также были построены выходы с тропы на Вабаыхумуузеуми теэ и Вана-Раннамыйза теэ, рядом с которыми построены парковки. На тропе здоровья, парковках и выходов с тропы здоровья установлено освещение по технологии LED.

По желанию жителей возле тропы здоровья вдвое уменьшено количество парковочных мест. Всего количество парковочных мест уменьшено со 150 до 60. На парковке на Вана-Раннамыйза теэ по предложению управы вместо дополнительных парковочных мест будет построена площадка для выгула собак.

В мобильном приложении AvaLinn был проведён опрос, в рамках которого выясняли наиболее подходящие места для установки скамеек, урн для мусора и стоянок для велосипедов. По желанию жителей возле троп здоровья установлены пять стояночных мест для велосипедов, семь скамеек со спинками и столько же урн для мусора.

Идея создания освещенной тропы здоровья принадлежит местному клубу Лионс. Проект тропы здоровья заказало ЦУ Eesti Terviserajad (Эстонские тропы здоровья). Строительство тропы было начато весной 2018 года.