На берегу реки обнаружена нелегальная свалка медицинских отходов

Мусорное захоронение с медицинскими отходами на берегу реки в Муствеэ случайно обнаружил прохожий, который и сообщил о неприятной находке, пишет rus.err.ee.
На месте сотрудники Инспекции окружающей среды нашли свыше десяти мешков мусора, в которых оказались и медицинские отходы: лекарственные препараты, упаковки от капельниц.
"Похоже, мусор сюда был завезен в разное время и уже давно", — сказала специалист Инспекции окружающей среды Кайса Путк и добавила, что с нелегальными захоронениями медицинских отходов они раньше не сталкивались.
Она также сообщила, что инспекция планирует провести анализ упаковок и найти тех, кто устроил нелегальное мусорное захоронение в Муствеэ.
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