На берегу реки обнаружена нелегальная свалка медицинских отходов

На месте сотрудники Инспекции окружающей среды нашли свыше десяти мешков мусора, в которых оказались и медицинские отходы: лекарственные препараты, упаковки от капельниц.

"Похоже, мусор сюда был завезен в разное время и уже давно", — сказала специалист Инспекции окружающей среды Кайса Путк и добавила, что с нелегальными захоронениями медицинских отходов они раньше не сталкивались.

Она также сообщила, что инспекция планирует провести анализ упаковок и найти тех, кто устроил нелегальное мусорное захоронение в Муствеэ.