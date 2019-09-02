02.09.2019, 21:57

На берегу реки обнаружена нелегальная свалка медицинских отходов

 (1)
rus.delfi.ee
EST 5
На берегу реки обнаружена нелегальная свалка медицинских отходов
Скриншот

Мусорное захоронение с медицинскими отходами на берегу реки в Муствеэ случайно обнаружил прохожий, который и сообщил о неприятной находке, пишет rus.err.ee.

На месте сотрудники Инспекции окружающей среды нашли свыше десяти мешков мусора, в которых оказались и медицинские отходы: лекарственные препараты, упаковки от капельниц.
"Похоже, мусор сюда был завезен в разное время и уже давно", — сказала специалист Инспекции окружающей среды Кайса Путк и добавила, что с нелегальными захоронениями медицинских отходов они раньше не сталкивались.

Она также сообщила, что инспекция планирует провести анализ упаковок и найти тех, кто устроил нелегальное мусорное захоронение в Муствеэ.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: