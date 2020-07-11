На беговой тропе в парке Паэ обновят покрытие

”Оценив состояние беговой тропы, мы приняли решение не ограничиваться частичным восстановлением, а полностью обновить покрытие на всей протяжённости почти двухкилометрового маршрута”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”В понедельник, 6 июля подрядчик приступит к работам по укладке нового покрытия, которые продлятся до трёх дней”, — предупредил старейшина, призвав посетителей парка запастись терпением. ”А пока можно провести беговую тренировку на тропе здоровья Тондираба, где этой весной покрытие уже обновили”, — добавил он.

Во время проведения работ ограничений на передвижение в парке не будет, но при необходимости некоторые участки будут на короткое время огорожены сигнальными лентами.

По заказу управы работы в парке выполнит фирма Conrec Infra OÜ, которая в ходе конкурса предложила наименьшую цену. Стоимость работ составит 9 806,40 евро.