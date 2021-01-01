На Аэгна построили пункт сбора отходов

”В рамках проекта Евросоюза ”Экологические острова” на Аэгна к концу года был осуществлён целый ряд работ: обновлены туристические тропы, установлено дигитальное табло и указатели, а также создана интернет-платформа для знакомства с островом. Поскольку проект направлен, прежде всего, на развитие экологического туризма, то он включал в себя и строительство пункта сбора отходов, который позволит уже в следующем сезоне сортировать отходы. Проделанные работы делают знакомство с островом, который является неоткрытой жемчужиной Кесклинна, еще более удобным”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Работы по строительству пункта сбора отходов осуществила фирма Koda Ehitus OÜ. К началу туристического сезона в пункте будут установлены контейнеры, которые позволят сортировать мусор как жителям острова, так и туристам.

Проект ”Экологические острова — Urban Eco Islands” осуществляется в сотрудничестве Управы района Кесклинн, Департамента окружающей среды Хельсинки, Таллиннского центра стокгольмского экологического института природы и Forum Virum (Хельсинки).