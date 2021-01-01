На Аэгна построили пункт сбора отходов
По заказу Управы района Кесклинн на острове Аэгна был построен пункт сбора отходов, который является важным шагом на пути развития экологического туризма.
По заказу Управы района Кесклинн на острове Аэгна был построен пункт сбора отходов, который является важным шагом на пути развития экологического туризма.
”В рамках проекта Евросоюза ”Экологические острова” на Аэгна к концу года был осуществлён целый ряд работ: обновлены туристические тропы, установлено дигитальное табло и указатели, а также создана интернет-платформа для знакомства с островом. Поскольку проект направлен, прежде всего, на развитие экологического туризма, то он включал в себя и строительство пункта сбора отходов, который позволит уже в следующем сезоне сортировать отходы. Проделанные работы делают знакомство с островом, который является неоткрытой жемчужиной Кесклинна, еще более удобным”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Работы по строительству пункта сбора отходов осуществила фирма Koda Ehitus OÜ. К началу туристического сезона в пункте будут установлены контейнеры, которые позволят сортировать мусор как жителям острова, так и туристам.
Проект ”Экологические острова — Urban Eco Islands” осуществляется в сотрудничестве Управы района Кесклинн, Департамента окружающей среды Хельсинки, Таллиннского центра стокгольмского экологического института природы и Forum Virum (Хельсинки).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Татьяна Пельтцер в молодости обладала утонченной красотой: фото
Все внимание на шляпку: миколог рассказал, как собирать грибы
МАЗ выпустил неожиданный для российского рынка грузовик