23.07.2020, 16:31
На 97-м году жизни скончалась эстонская актриса Лейда Раммо
В четверг в возрасте 96 лет скончалась эстонская актриса театра и кино Лейда Раммо.
В четверг в возрасте 96 лет скончалась эстонская актриса театра и кино Лейда Раммо.
Лейда Раммо родилась 18 апреля 1924 года в Таллинне, окончила Эстонский театральный институт, служила в Эстонском драматическом театре, театре "Эстония", театре Endla, Молодежном театра и театре Раквере, снялась в более чем 30 фильмах.
Последней работой известной актрисы в кадре стал эпизод в фильме "Фехтовальщик" 2015 года.
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