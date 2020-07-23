23.07.2020, 16:31

На 97-м году жизни скончалась эстонская актриса Лейда Раммо


EST
LEIDA RAMMO
LEIDA RAMMOFoto: ARNO SAAR, Ohtuleht ESTONIA Õhtuleht

В четверг в возрасте 96 лет скончалась эстонская актриса театра и кино Лейда Раммо.

Лейда Раммо родилась 18 апреля 1924 года в Таллинне, окончила Эстонский театральный институт, служила в Эстонском драматическом театре, театре "Эстония", театре Endla, Молодежном театра и театре Раквере, снялась в более чем 30 фильмах.

Последней работой известной актрисы в кадре стал эпизод в фильме "Фехтовальщик" 2015 года.

Читайте также: