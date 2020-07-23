23.07.2020, 16:31

На 97 году жизни скончалась эстонская актриса Лейда Раммо


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LEIDA RAMMO
LEIDA RAMMOFoto: ARNO SAAR, Ohtuleht ESTONIA Õhtuleht

В четверг в возрасте 96 лет скончалась эстонская актриса театра и кино Лейда Раммо.

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