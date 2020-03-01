Мыть руки, стирать перчатки, избегать контакта — как не заразиться коронавирусом и куда можно летать?
Департамент здоровья рассказывает, как защитить себя от коронавируса и дает рекомендации туристам.
Департамент здоровья рассказывает, как защитить себя от коронавируса и дает рекомендации туристам.
Часто мойте руки
Мойте руки теплой водой с мылом, а в общественных местах используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Мытье и дезинфекция рук убивают вирус, попавший на них.
После использования общественного транспорта помимо рук, нужно также постирать перчатки и помыть сумки.
Соблюдайте респираторную гигиену
Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Затем немедленно выбросьте салфетку, и сразу же обработайте руки (вымойте или протрите их). Если у вас нет салфетки, кашляйте или чихайте в рукав (в локтевой сгиб), а не в руку.
Прикрывая рот и нос, мы предотвращаем распространение вируса. Если прикрываться оголенной рукой, то оставшиеся на коже рук микроорганизмы могут передаваться дальше к другим людям или объектам, к которым вы прикасаетесь.
Избегайте контакта
Избегайте близкого (менее 1 м) контакта с людьми, у которых имеются внешние признаки заболевания — например, кашель или насморк. Если вы стоите слишком близко к человеку с симптомами заболевания, вы можете вдохнуть мелкие капли выделений, содержащие вирус, и заразиться.
Так как сейчас период простудных заболеваний, то не рекомендуется обнимать всех знакомых.
Избегайте прикосновений к глазам, носу и рту
В общественных местах ваши руки соприкасаются с многочисленными предметами и поверхностями, которые могли быть недавно загрязнены вирусами. И если вы дотронетесь руками до глаз, носа или рта, то вирус может попасть в ваш организм.
Если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за помощью.
Сообщите медицинскому работнику, если вы находились в регионах Китая, где были зарегистрированы случаи COVID-19, или если вы находились в тесном контакте с человеком, который путешествовал по Китаю, и у которого есть симптомы респираторного заболевания (жар, кашель или затрудненное дыхание).
Если у вас легкие симптомы респираторных заболеваний, и вы не ездили в регионы повышенного риска
Туристические рекомендации для прибывающих в Эстонию
По оценке Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), риск заболеваемости среди населения Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Соединенного Королевства является низким либо средним.
Люди, временно находящиеся или проживающие в зоне риска, имеют высокую вероятность заболеть.
По состоянию на 26.02 регионы, подверженные риску распространения коронавируса — это Китайская Народная Республика и Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингап
Если вы были в зоне распространения вируса (Китай, Северная Италия, особенно в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея) и у вас нет симптомов, выполните следующие действия:
1. Следите за своим здоровьем в течение 14 дней и немедленно свяжитесь с врачом по телефону, если у вас появится жар, кашель или затрудненное дыхание.
2. Если возможно, оставайтесь дома (по возможности работая удаленно), эта же рекомендация относится и к учащимся.
3. По возможности избегайте общественного транспорта и людных мест.
По мере необходимости используйте помощь друзей, семьи или курьеров по доставке продовольствия для пополнения запасов продовольствия.
До появления симптомов заболевания (в течение инкубационного периода), риск передачи инфекции низок. Кроме того, не нужно сдавать анализы на COVID-19 в течение инкубационного периода, поскольку их результаты, вероятно, будут отрицательными. Только при появлении симптомов заболевания врач может на основании истории поездок и симптомов решить, нужно ли проводить лабораторные исследования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить особые меры для туристов или какие-либо ограничения на поездки.
Для туристов в зону риска
Оценка риска заболеваемости Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) является низкой либо средней среди населения Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Соединенного Королевства.
Пассажиры, прибывающие из регионов повышенного риска и люди, проживающие в зоне риска, имеют высокую вероятность заболеть.
Риск, связанный с возникновением заболеваний, вызываемых COVID-19 и иными возбудителями данной группы, наблюдаемых в Северной Италии и других странах Европейского союза, Европейского экономического пространства и Соединенного Королевства, в настоящее время считается средним или высоким.
Департамент здоровья не рекомендует совершать поездки в район распространения вируса (Китай и север Италии, особенно регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея) из-за риска передачи COVID-19.
Если вы путешествуете в регион распространения вируса, следуйте этим рекомендациям:
1. Всегда соблюдайте правила гигиены рук
2. Избегайте:
● Тесного контакта с людьми, имеющими симптомы респираторного заболевания.
● Рынки, где ведется торговля животными и их тушами.
● Тесного контакта с животными (в т.ч. дикими и домашними животными) и их фекалиями.
● Употребления сырого или необработанного мяса, сырого молока и молочных продуктов.
● Также не следует употреблять немытые фрукты и овощи.
Министерство иностранных дел также предоставляет общую информацию о безопасности путешествий на своем сайте.
Куда обращаться за информацией
● При возникновении вопросов обращайтесь в Департамент Здоровья (Terviseamet) по электронной почте: kesk@terviseamet.ee
● По вопросам, касающимся здоровья звоните на информационный телефон семейных врачей 1220 или +372 634 6630 (можно звонить из-за границы).
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