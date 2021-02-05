Мысли критически! В Нарве пройдет серия лекций о медиаграмотности
Участников будет ждать обучение и общественная дискуссия, посвященные критическому мышлению и умению распознать "фейковые" новости. Мероприятие состоится в пятницу 5 февраля и субботу 6 февраля c 13.00 до 17.00 в концертном доме Ваба Лава в Нарве (по адресу Linda tn. 2, Narva). В период перехода на учебу и работу из дома возросло влияние социальных медиа. Многие открыли для себя новые медиа горизонты, стали активнее использовать Tik-Tok и Facebook. Но умеем ли мы отличить фейковые новости от подлинных?
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