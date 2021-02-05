Мысли критически! В Нарве пройдет серия лекций о медиаграмотности

Организаторы обеспечивают все необходимые меры безопасности: дезинфекция, маски, расстояние 2 на 2. Кроме того, для участников будет организован прием пищи.

Увлеченные лекторы из Швеции, Финляндии и Эстонии не только поделятся теоретическими знаниями, но и организуют хорошую практику. В ходе мероприятия будут обсуждаться такие понятия, как "Окна Овертона", влиянии медиа на человека. И что случится с нами, если социальные сети вдруг исчезнут?

Программа субботы состоит из четырех частей: знакомство с проектом ”Медиа критического мышления” и три дискуссии по темам ”Критически о ложных новостях”, ”Медиапривычки и их трансформация”, ”Дигитальные СМИ и молодёжь”. Регистрация на мероприятие продлится до 5 февраля на сайте.

Количество мест ограничено (50 участников), участие бесплатное! Проект поддерживают правительство Великобритании и Британский Совет. По всем вопросам обращайтесь к координатору: vassili@sscw.ee или по телефону 55550303