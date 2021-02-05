Мысли критически! В Нарве пройдет серия лекций о медиаграмотности

Участников будет ждать обучение и общественная дискуссия, посвященные критическому мышлению и умению распознать "фейковые" новости. Мероприятие состоится в пятницу 5 февраля и субботу 6 февраля c 13.00 до 17.00 в концертном доме Ваба Лава в Нарве (по адресу Linda tn. 2, Narva). В период перехода на учебу и работу из дома возросло влияние социальных медиа. Многие открыли для себя новые медиа горизонты, стали активнее использовать Tik-Tok и Facebook. Но умеем ли мы отличить фейковые новости от подлинных?
Организаторы обеспечивают все необходимые меры безопасности: дезинфекция, маски, расстояние 2 на 2. Кроме того, для участников будет организован прием пищи.
Увлеченные лекторы из Швеции, Финляндии и Эстонии не только поделятся теоретическими знаниями, но и организуют хорошую практику. В ходе мероприятия будут обсуждаться такие понятия, как "Окна Овертона", влиянии медиа на человека. И что случится с нами, если социальные сети вдруг исчезнут?
Программа субботы состоит из четырех частей: знакомство с проектом ”Медиа критического мышления” и три дискуссии по темам ”Критически о ложных новостях”, ”Медиапривычки и их трансформация”, ”Дигитальные СМИ и молодёжь”. Регистрация на мероприятие продлится до 5 февраля на сайте.
Количество мест ограничено (50 участников), участие бесплатное! Проект поддерживают правительство Великобритании и Британский Совет. По всем вопросам обращайтесь к координатору: vassili@sscw.ee или по телефону 55550303
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