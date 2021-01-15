MyFitness: спортивные залы откроются 18 января, но есть нюансы

"В помещениях в форме индивидуальной деятельности будут разрешены образование и деятельность по интересам, молодежная работа, занятия спортом и тренировки. Вне помещений все эти виды деятельности по-прежнему разрешены в группах до 10 человек", — сказали министры в четверг днем.

Значит ли это, что тренажерные залы вновь откроются в Харьюмаа и Ида-Вирумаа? Этим вопросом RusDelfi задался еще в четверг вечером. Сами представители спортивных залов получили ответ на этот вопрос чуть позже — в пятницу днем.

"Можем с радостью подтвердить, что в Харьюмаа и в Нарве клубы MyFitness снова откроются с 18 января", — ответила на запрос RusDelfi Марика Мясак, глава отдела маркетинга MyFitness.

Условия, при которых будут работать спортивные залы MyFitness: тренажерные залы открыты; залы для групповых тренировок открыты для самостоятельных тренировок; персональные тренировки с тренером продолжаются (1+1); детские комнаты открыты; по нынешним данным — СПА и бассейны еще закрыты, а групповые тренировки проводить нельзя.

"Для того, чтобы продолжать заниматься спортом, нужно соблюдать следующие требования: носить в клубе маску, во время тренировки — не нужно; дезинфицировать руки и инвентарь; держать дистанцию; если состояние не на 100% — лучше отдохнуть дома", — советует Мясак.