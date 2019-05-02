Мягги: понимаю Ратаса на 100%. Отказаться от Дома Стенбока — самая большая глупость

”В Эстонской Республике есть только одна интересная политическая работа: в Доме Стенбока. Все остальное, включая министерства, которые очень важны и хороши, такой силой и влиянием не обладают”, — сказал Мягги в интервью изданию Maaleht.

"Я понимаю Юри Ратаса на 100 процентов. Отказаться от Дома Стенбока — это самая большая глупость при условии, что у тебя есть возможность его сохранить. Самая большая глупость. Это плохо для партии, плохо для политической карьеры….”

Мягги удивлен, что формирование коалиции столь активно освещалось прессой. ”Я удивлен тем, что общественность считает, что если ты формируешь правительство, то должен считаться с тем, что пишут газеты. Поскольку я более не министр, то могу точно сказать: совершенно все равно, что пишут газеты. Совершенно все равно”.

Говоря о приходе к власти EKRE, Мягги отмечает, что у него нет опыта совместной работы, но нельзя сказать, что все члены EKRE такое. ”Во всех партиях есть такие безумцы”, — отметил он.