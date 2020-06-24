Мяэ принес извинения: никогда никому сознательно не желал зла

Мяэ начал с обращения к нынешним и бывшим коллегам, к друзьям и знакомым, а также журналистам.

"Мне искренне жаль, что мои чувство юмора и игривый характер выразились в поведении, которые некоторые люди посчитали неприличным, недостойным и неуместным", — цитирует Мяэ RusERR.

"От всего сердца приношу свои извинения тем людям, которых это коснулось с негативной стороны и кому я непреднамеренно сделал больно. Я никогда никому сознательно не желал зла. Я никогда не хотел кого-нибудь унизить или заставить себя чувствовать неудобно. Я приношу извинения тем людям, которые поддерживали меня и которых я в последние дни огорчил", — заявил Мяэ.

"Произошедшее на этой неделе заставило переоценить окружающий меня мир и разобраться в себе. Понимаю, что в дальнейшем мне придется сдерживать свое естественное веселье, а также более внимательно относиться к окружающим меня коллегам, друзьям и близким. И, конечно, я так и сделаю", — заключил Мяэ.

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