"Мы всю ночь тряслись и не спали!" Стрельба в Ляэнеранна перевернула жизнь местных с ног на голову

Они видели, как Таррасте стрелял в мотоциклиста. Был ли Таррасте один? По этому вопросу мнения находившихся в автомобиле очевидцев разнятся. После того, как Таррасте открыл стрельбу, им пришлось быстро скрыться, поскольку пули начали лететь и в их сторону. Полиция проверила версию о "подельнике", но подтверждения ей не нашла.

Ближайший дом находится в 300 метрах от места происшествия. Его хозяйка соглашается поговорить с журналистом. ”Я всю ночь тряслась и боялась…. Наверное, было около половины десятого, когда девочка пришла с прогулки с собакой. Собака так шустро забежала в дом, будто за ней кто-то гнался. Были слышны выстрелы!”

”Сначала мы думали, что это охотники. Потом будто зарядила автоматная очередь — та-та-та-та-та-та-тааа! Из разных оружий, выстрелы и хлопки. Девочка сказала: нет, это не охотник! Мы открыли окно и все было очень хорошо слышно. Сначала звук мотора, потом выстрели. Потом крики”.

”Через какое-то время приехали синие мигалки. Раздались еще выстрелы, машины ездили туда-сюда. Тогда позвонила внучка из Лихула и велела выключить свет и закрыть двери. Боже правый! Мы всю ночь тряслись и не спали!”

По словам женщины, около трех часов ночи она услышала звук вертолета. Поскольку внучка отслеживала текущую информацию через соцсети и ранее сообщила ей, что преступник пойман, то появление вертолета насторожило. ”Довольно долго кружил. Мы подумали, что, может, одного поймали, а другой сбежал?”

”Да…У меня тоже нет ответов. Вопросов сейчас больше, чем ответов. Пути господни неисповедимы. Что-то должно было быть у этого человека в голове, что все так произошло. Больше мне нечего сказать”, — говорит местный пробст и приходской учитель Кайдо Саак и добавляет, что весь приход молится за выздоровление пострадавших.



Foto: Reet Pikkmets

"Мы не очень хорошо знаем этого Таррасте. Разговаривали с ним, раз пять, наверное, от силы. С коронакризисом он стал чаще бывать в деревне. Раньше приезжал с детьми и женой. Последний раз был в пятницу. Один”, — говорит хозяин хутора, расположенного рядом с дачей Таррасте.