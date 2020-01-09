”Мы все разные, но мы все люди”: Министерство социальных дел призывает высказать свое мнение

Дополнительная информация
· Закон о равном обращении обеспечивает защиту людей от дискриминации по национальному признаку (этнической принадлежности), расы, цвета кожи, вероисповедания или убеждений, возраста, физических и/или психических недостатков либо сексуальной ориентации. За исполнением требований закона следит уполномоченный по равному обращению.
· Разжигание ненависти, насилия и дискриминации запрещается и карается по закону. Также запрещено и карается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества.
· Согласно рапорту Центра мониторинга развития ”Ценности как человеческие ресурсы 2019”, наиболее важные ценности для жителей Эстонии — это природа, забота и солидарность, в случае трудовых ценностей — материальные выгоды.
· Доверие по отношению к другим людям, которое резко возросло в период с 1996 по 2011 годы, упало в 2018 году до уровня десятилетней давности (тот же рапорт, стр. 122).
· Эстония входит в число тех стран на мировой карте ценностей, где ценности, связанные с выживанием, являются наиболее важными. Эстония также по-прежнему остается страной с низкой терпимостью и низкой гражданской активностью. Согласно последним показателям, Эстония отстает больше, чем на несколько десятилетий не только от Финляндии и Швеции, но и от Словении.
· Эстонию характеризует общий низкий уровень солидарности. Хотя во время экономического кризиса 2009 года солидарность возросла, после кризиса она вернулась к докризисному уровню, в то время как в других важных странах, с которыми мы себя сравниваем, наблюдается рост. Больше всего на ценности, связанные с солидарностью, влияет гендер и образование.
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