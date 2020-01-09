”Мы все разные, но мы все люди”: Министерство социальных дел призывает высказать свое мнение

”В 2020 году мы хотели бы видеть больше доброты, чем прежде по отношению ко всем членам общества. У всех людей есть право чувствовать себя защищенными и участвовать в общественной жизни, а также у всех людей есть право на самореализацию. Хорошее слово и добрый взгляд — в силах каждого. Каждый человек ценен и именно различия между людьми делают общество умнее, сильнее и успешнее. Обеспечение равных возможностей и ценность многообразия будет способствовать как экономическому, так и социальному благополучию”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Министерство социальных дел стоит за то, чтобы каждый человек был защищен и мог проживать хорошую жизнь, не боясь дискриминации или нападок. Социальная кампания ”Мы все разные, но мы все люди” призывает к доброте и пониманию по отношению к другим людям, которые могут от нас отличаться. Цель кампании — поднять осведомленность в вопросе о равном обращении и показать вклад меньшинств в общественную жизнь.

Проходящая с 6 января по 16 февраля социальная кампания ”Мы все разные, но мы все люди” рассказывает через разные каналы, сыгранные актерами истории об издевательствах в школе, иностранной рабочей силе, этнических меньшинствах, людях с ограниченными возможностями и религиозных убеждениях. В кампании участвуют рэпер Gameboy Tetris, певица и актриса Сандра Ашилеви, флейтистка Маарья Хаамер и дирижер Кейо Соомельт.

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