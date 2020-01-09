09.01.2020, 09:50

”Мы все разные, но мы все люди”: Министерство социальных дел призывает высказать свое мнение


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”Мы все разные, но мы все люди”: Министерство социальных дел призывает высказать свое мнение
Минсоцдел

Министерство социальных дел призывает в начавшемся году всех людей к доброжелательности, чтобы каждый мог чувствовать себя защищенным и участвовать в общественной жизни. В социальной кампании ”Мы все разные, но мы все люди” участвуют рэпер Gameboy Tetris, певица и актриса Сандра Ашилеви, флейтистка Маарья Хаамер и дирижер Кейо Соомельт.

”В 2020 году мы хотели бы видеть больше доброты, чем прежде по отношению ко всем членам общества. У всех людей есть право чувствовать себя защищенными и участвовать в общественной жизни, а также у всех людей есть право на самореализацию. Хорошее слово и добрый взгляд — в силах каждого. Каждый человек ценен и именно различия между людьми делают общество умнее, сильнее и успешнее. Обеспечение равных возможностей и ценность многообразия будет способствовать как экономическому, так и социальному благополучию”, — сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Министерство социальных дел стоит за то, чтобы каждый человек был защищен и мог проживать хорошую жизнь, не боясь дискриминации или нападок. Социальная кампания ”Мы все разные, но мы все люди” призывает к доброте и пониманию по отношению к другим людям, которые могут от нас отличаться. Цель кампании — поднять осведомленность в вопросе о равном обращении и показать вклад меньшинств в общественную жизнь.

Проходящая с 6 января по 16 февраля социальная кампания ”Мы все разные, но мы все люди” рассказывает через разные каналы, сыгранные актерами истории об издевательствах в школе, иностранной рабочей силе, этнических меньшинствах, людях с ограниченными возможностями и религиозных убеждениях. В кампании участвуют рэпер Gameboy Tetris, певица и актриса Сандра Ашилеви, флейтистка Маарья Хаамер и дирижер Кейо Соомельт.

Смотрите видео с русскими субтитрами здесь.

Ознакомьтесь с историями и участвуйте в обсуждениях в социальных медиа через #samapaljuinimene.

Дополнительная информация

· Закон о равном обращении обеспечивает защиту людей от дискриминации по национальному признаку (этнической принадлежности), расы, цвета кожи, вероисповедания или убеждений, возраста, физических и/или психических недостатков либо сексуальной ориентации. За исполнением требований закона следит уполномоченный по равному обращению.

· Разжигание ненависти, насилия и дискриминации запрещается и карается по закону. Также запрещено и карается по закону разжигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями общества.

· Согласно рапорту Центра мониторинга развития ”Ценности как человеческие ресурсы 2019”, наиболее важные ценности для жителей Эстонии — это природа, забота и солидарность, в случае трудовых ценностей — материальные выгоды.

· Доверие по отношению к другим людям, которое резко возросло в период с 1996 по 2011 годы, упало в 2018 году до уровня десятилетней давности (тот же рапорт, стр. 122).

· Эстония входит в число тех стран на мировой карте ценностей, где ценности, связанные с выживанием, являются наиболее важными. Эстония также по-прежнему остается страной с низкой терпимостью и низкой гражданской активностью. Согласно последним показателям, Эстония отстает больше, чем на несколько десятилетий не только от Финляндии и Швеции, но и от Словении.

· Эстонию характеризует общий низкий уровень солидарности. Хотя во время экономического кризиса 2009 года солидарность возросла, после кризиса она вернулась к докризисному уровню, в то время как в других важных странах, с которыми мы себя сравниваем, наблюдается рост. Больше всего на ценности, связанные с солидарностью, влияет гендер и образование.

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