”Мы уже смирились, что у ребенка тяжелый недуг”. Как врачи спасли мальчика от молчания

Семья и друзья смирились с тем, что пятилетний Сасс — мальчик, который не говорит. Он все делал, бегал и играл с другими, но….молчал. Он лишь показывал пальцем: машина, небо, автобус. Почему его речь оставалась на уровне речи двухлетнего ребенка, врачи не знали.

”До четырех с половиной лет семейный врач говорил, что все нормально. Что ничего страшного, что он не говорит. Когда я просила направление к логопеду, то мне заявили, что если у ребенка не было инфаркта или инсульта, то не положено”, — вспоминает Мария.

Тем не менее, женщине удалось получить направление к неврологу. Врачи Таллиннской детской больницы приступили к обследованию. Психолог, логопед и врачи-специалисты в один голос сказали: мальчик психически здоров, слух тоже не нарушен.

После полугода обследований невролог Урве Ыйм решила использовать последний шанс и выписала направление в Северо-Эстонскую региональную больницу к челюстно-лицевому хирургу бразильского происхождения Хелейе Нестал Зибо.

После обследований мальчику поставили диагноз: краниостеноз или раннее закрытие черепных швов, то есть его мозгу было тесно и он упирался в череп.

”Если бы он был младенцем, то мы бы сразу сделали операцию. Но поскольку ему уже пять лет, то мы не знали, пойдет ли она ему на пользу”, — говорит доктор.

Примечательно, что даже если бы у Сасся диагностировали отклонение в первые месяцы жизни, получить лечение в Эстонии он все равно бы не смог. Несмотря на то, что в списке Больничной кассы данный вид операции был представлен, в Эстонии эту процедуру все равно не делали.