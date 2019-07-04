"Мы потеряли кого-то очень особенного”. Смерть молодого подающего надежды рэпера потрясла эстонскую общественность

Брэндон ака Mängupoi$$ Käru ака Kaifiiki Pablo подавал большие надежды. Пресса только начала писать о его достижениях и вот его уже нет среди нас. В последние годы музыкант занимался рэпом. Он находился в самом начале своей карьеры и даже не успел выпустить альбома.

”Я не очень хорошо знал Брэндона. Наше общение происходило, в основном, посредством имейла и мессенджера. Несколько телефонных звонков. Две встречи. По моему приглашению он участвовал в двух мероприятиях, которые я организовывал. На основании переписки и двух встреч у меня сложилось впечатление о нем как об очень светлом, дружелюбном, любознательным и симпатичном человеке”, — пишет Нестор.

”Соболезную всей музыкальной культуре Эстонии в связи с этой потерей. Мы потеряли ставку, о которой в идеальном мире могли бы говорить в последних десятилетиях этого века. Соболезную его близким и друзьям. Нам всем. Мы потеряли кого-то очень особенного”, — пишет критик.