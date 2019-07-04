04.07.2019, 07:25

"Мы потеряли кого-то очень особенного”. Смерть молодого подающего надежды рэпера потрясла эстонскую общественность

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rus.delfi.ee
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"Мы потеряли кого-то очень особенного”. Смерть молодого подающего надежды рэпера потрясла эстонскую общественность
Erakogu

На прошлой неделе прервалась одна из глав книги эстонской музыкальной культуры. Чем могла бы закончиться эта глава, мы никогда не узнаем. Никогда не узнаем, чего бы мог достичь Брэндон-Энрико Леббин, пишет музыкальный критик Сийм Нестор в Eesti Ekspress.

Брэндон ака Mängupoi$$ Käru ака Kaifiiki Pablo подавал большие надежды. Пресса только начала писать о его достижениях и вот его уже нет среди нас. В последние годы музыкант занимался рэпом. Он находился в самом начале своей карьеры и даже не успел выпустить альбома.

”Я не очень хорошо знал Брэндона. Наше общение происходило, в основном, посредством имейла и мессенджера. Несколько телефонных звонков. Две встречи. По моему приглашению он участвовал в двух мероприятиях, которые я организовывал. На основании переписки и двух встреч у меня сложилось впечатление о нем как об очень светлом, дружелюбном, любознательным и симпатичном человеке”, — пишет Нестор.

”Соболезную всей музыкальной культуре Эстонии в связи с этой потерей. Мы потеряли ставку, о которой в идеальном мире могли бы говорить в последних десятилетиях этого века. Соболезную его близким и друзьям. Нам всем. Мы потеряли кого-то очень особенного”, — пишет критик.

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