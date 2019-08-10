"Мы помогаем друг другу оставаться чистыми": Сообщество "Анонимные Наркоманы" в Эстонии рассказывают о своей деятельности

Сообщество

Мы — выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Международное сообщество ”Анонимные Наркоманы” существует с 1953 года, первая группа в России провела собрание в 1990 году. Сегодня в 131 стране мира проводится 61 000 собраний АН еженедельно. В Эстонии, в городе Таллинн, состоялось первое собрание в 2004 году. На сегодняшний день в Эстонии проводятся собрания в 4-ех городах. Больше 20 собраний еженедельно.

Участие

Единственным условием для членства в "Анонимных Наркоманах" является желание прекратить употребление наркотиков. Мы не входим в состав других организаций, не платим ни вступительных, ни членских взносов, не подписываем гарантий и никому не даем никаких обещаний. Мы не связаны ни с одной политической, религиозной или правоохранительной организацией, никто и никогда не осуществляет за нами надзор. Участие в сообществе АН бесплатно! Каждый из нас уже заплатил за право выздоравливать своей собственной болью.

Программа

Помощь одного зависимого другому обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью. Мы — непрофессиональное сообщество и используем все, что помогает выздоравливать другим зависимым, которые с помощью "Анонимных Наркоманов" научились жить без наркотиков. Наше выздоровление стало возможным благодаря принципам, известным как "Двенадцать Шагов Анонимных Наркоманов".

Цель