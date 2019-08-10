"Мы помогаем друг другу оставаться чистыми": Сообщество "Анонимные Наркоманы" в Эстонии рассказывают о своей деятельности

У каждой группы сообщества ”Анонимные Наркоманы” есть лишь одна главная цель — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. Вот уже 60 лет основная идея АН остается неизменной — любой, совершенно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и найти новый путь в жизни.
Собрания
Присоединиться к нам может каждый, независимо от возраста, национальности, сексуальной ориентации, убеждений, религии или отсутствия таковой. Собрания АН приветствуют любого зависимого, для которого наркотики стали серьезной проблемой. Неважно, откуда мы пришли, какое получили воспитание, и чем мы занимаемся — двери АН открыты для нас.
Религия
"Анонимные Наркоманы" — это духовная,но не религиозная программа. Право на Бога в своем собственном понимании является общим для всех, в нем не кроется никаких хитростей. Это означает, что в сообщество АН приходят зависимые, имеющие самые различные вероисповедания и представляющие широкий круг конфессий, а также атеисты и агностики.
Контакты — 55 95 66 96, 53 63 76 60 и сайт сообщества.