10.08.2019, 09:15

"Мы помогаем друг другу оставаться чистыми": Сообщество "Анонимные Наркоманы" в Эстонии рассказывают о своей деятельности


rus.delfi.ee
EST 9
Narkoteema fentanüülist
Narkoteema fentanüülistFoto: Andres Putting

Сообщество "Анонимные Наркоманы" рассказывают о своей организации: о ее целях, собраниях и участии. Также в статье есть контакты и сайт сообщества.

Сообщество

Мы — выздоравливающие зависимые, которые регулярно собираются для того, чтобы помогать друг другу оставаться чистыми. Международное сообщество ”Анонимные Наркоманы” существует с 1953 года, первая группа в России провела собрание в 1990 году. Сегодня в 131 стране мира проводится 61 000 собраний АН еженедельно. В Эстонии, в городе Таллинн, состоялось первое собрание в 2004 году. На сегодняшний день в Эстонии проводятся собрания в 4-ех городах. Больше 20 собраний еженедельно.

Участие

Единственным условием для членства в "Анонимных Наркоманах" является желание прекратить употребление наркотиков. Мы не входим в состав других организаций, не платим ни вступительных, ни членских взносов, не подписываем гарантий и никому не даем никаких обещаний. Мы не связаны ни с одной политической, религиозной или правоохранительной организацией, никто и никогда не осуществляет за нами надзор. Участие в сообществе АН бесплатно! Каждый из нас уже заплатил за право выздоравливать своей собственной болью.

Программа

Помощь одного зависимого другому обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью. Мы — непрофессиональное сообщество и используем все, что помогает выздоравливать другим зависимым, которые с помощью "Анонимных Наркоманов" научились жить без наркотиков. Наше выздоровление стало возможным благодаря принципам, известным как "Двенадцать Шагов Анонимных Наркоманов".

Цель

У каждой группы сообщества ”Анонимные Наркоманы” есть лишь одна главная цель — предоставить информацию о возможности выздоровления тем, кто еще употребляет наркотики и страдает от зависимости. Вот уже 60 лет основная идея АН остается неизменной — любой, совершенно любой зависимый может прекратить употреблять наркотики, потерять желание употреблять и найти новый путь в жизни.

Собрания

Присоединиться к нам может каждый, независимо от возраста, национальности, сексуальной ориентации, убеждений, религии или отсутствия таковой. Собрания АН приветствуют любого зависимого, для которого наркотики стали серьезной проблемой. Неважно, откуда мы пришли, какое получили воспитание, и чем мы занимаемся — двери АН открыты для нас.

Религия

"Анонимные Наркоманы" — это духовная,но не религиозная программа. Право на Бога в своем собственном понимании является общим для всех, в нем не кроется никаких хитростей. Это означает, что в сообщество АН приходят зависимые, имеющие самые различные вероисповедания и представляющие широкий круг конфессий, а также атеисты и агностики.

Контакты — 55 95 66 96, 53 63 76 60 и сайт сообщества.

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