"Мы не отдадим Штромку". Город пояснил, будет ли по Мериметса проходить автомобильная дорога

"Она не будет в такой форме, — ответил он в интервью RusDelfi. — Основная задача этой дороги — помочь развитию Ипподрома. Уже действует детальная планировка, по которой весь Ипподром будет застроен. Там будет и жилищное, и бизнес-строительство. Конечно, мы не можем застраивать, не обеспечив подъезд к дому на автомобиле. От улицы Cыле до Ипподрома будет новая дорогая (на рисунке обозначено цифрой 1, от Сыле до Мериметса теэ — RusDelfi), дальше — теоретический коридор, который вряд ли будет построен. Вторая территория принадлежит психиатрической больнице. У больницы есть планы по застройке. Если там будет разрешена застройка или появятся новые строения, то к ним нужно будет подъехать (на рисунке обозначено цифрой 2)".

1 - территория Ипподрома, 2 - территория психиатрической больницы

По словам Новикова, там не будет транзитной улицы — между Сыле и Палдиски мнт, а будет лишь подъезд к зданиям. Но это все в теории, так как это лишь зарезервированная дорога.

"Там будет дорога 1+1, одна полоса в одну, одна в другую сторону. Это местного значения улица, для обслуживания потенциальных строений. Этот коридор зарезервирован для возможных строительств. Пока что разрешение на стройку есть только у Ипподрома", — говорит он.

Когда начнется стройка на участке Ипподрома и подъезда к нему — неизвестно. "Они могут начать застраивать территорию в следующем году, могут через 100 лет. В ближайшее время там ничего не будет. В целом, если у города будет выбор: отбирать у Штромки что-либо, или не отбирать, то, конечно, мы Штромку не отдадим", — обещает вице-мэр.

Говоря о втором участке, известно, что это территория психиатрической больницы — она частная. "Через какое-то время там могут появиться жилые дома. В таком случае к ним должен быть проложен подъезд. Мы не говорим о том, чтобы строить что-то на Штромке. Мы говорим о том, что если больница куда-нибудь переедет, и там построят частные дома, то мы должны предоставить возможность подъезда. Для этого и резервируются дороги".

Этого может и не произойти, утверждает центрист. "Это рисунок общей планировки, а не разрешение на строительство. Это резервация земли в рамках общей планировки под какие-то нужды. Сейчас мы просто готовим общую планировку, чтобы предусмотреть возможности на будущее.