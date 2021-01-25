"Мы не можем постоянно жить не по средствам". Центристы и реформисты подписали коалиционный договор. Каллас получила от Рийгикогу мандат на формирование правительства

По словам Каллас, обычно под коалиционным договором ставят свою подпись и члены фракций, но в условиях эпидемии было решено, что сейчас на месте это сделают Каллас и Ратас, а остальные подпишут дигитально.

После подписания документа Каллас сообщила, что самая важная задача коалиции сегодня — это борьба с кризисом здравоохранения. ”Любой кризис может создать благодатную почву для будущего”, — сказала она и отметила, что Эстонии нужно извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду.

На вопрос журналиста о том, что формулировки коалиционного договора кажутся слишком общим, Каллас сказала, что это не так. Она подчеркнула, что новое правительство вступило в должность в январе, когда бюджет уже утвержден, что осложняет задачу. На уточняющий вопрос, планируются ли какие-то урезания, лидер реформистов ответила, что более предметно можно будет говорить весной, когда начнется составление нового бюджета. В то же время она дала понять, что сокращений не избежать. "Мы не можем постоянно жить не по средствам", — сказала она.

За подписание коалиционного договора последовало заседание Рийгикогу, единственная тема которого — наделение кандидата в премьер-министры Каи Каллас полномочиями для формирования правительства.

Сначала перед депутатами выступила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.

В своем выступлении лидер Партии реформ перечислила наиболее важные направления работы нового правительства. В программе указаны вызовы, с которыми может столкнуться Эстония, и меры для их решения. От этого будет отталкиваться вся деятельность правительства.

«Для меня не существует выбора, что делать. Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой. Я хочу вновь видеть улыбки на лицах людей, а не нахмуренные брови и стиснутые кулаки. Я хочу видеть Эстонию, где есть раздолье новым идеям и интересным мнениям. Эстонию, которая движется в будущее и смотрит на него смело, открыто и рассудительно», – сказала Каллас. Она отметила, что в настоящий момент COVID-19 является приоритетом почти для всех правительств в мире. Кризис в сфере здравоохранения. Даже наиболее закрытые государства не смогли избежать этого смертельного вируса. Кризис в сфере здравоохранения болезненно сказался как на экономике, так и на обществе в целом. То же можно сказать и об Эстонии.