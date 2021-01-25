25.01.2021, 14:30

"Мы не можем постоянно жить не по средствам". Центристы и реформисты подписали коалиционный договор. Каллас получила от Рийгикогу мандат на формирование правительства

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Существенно дополнено в 19.48
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"Мы не можем постоянно жить не по средствам". Центристы и реформисты подписали коалиционный договор. Каллас получила от Рийгикогу мандат на формирование правительства
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня в 14:30 в Белом зале Рийгикогу председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Центристской партии Юри Ратас подписали коалиционный договор. Примерно в 18 часов парламент наделил Каллас правом на формирование нового правительства.

По словам Каллас, обычно под коалиционным договором ставят свою подпись и члены фракций, но в условиях эпидемии было решено, что сейчас на месте это сделают Каллас и Ратас, а остальные подпишут дигитально.

После подписания документа Каллас сообщила, что самая важная задача коалиции сегодня — это борьба с кризисом здравоохранения. ”Любой кризис может создать благодатную почву для будущего”, — сказала она и отметила, что Эстонии нужно извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду.

На вопрос журналиста о том, что формулировки коалиционного договора кажутся слишком общим, Каллас сказала, что это не так. Она подчеркнула, что новое правительство вступило в должность в январе, когда бюджет уже утвержден, что осложняет задачу. На уточняющий вопрос, планируются ли какие-то урезания, лидер реформистов ответила, что более предметно можно будет говорить весной, когда начнется составление нового бюджета. В то же время она дала понять, что сокращений не избежать. "Мы не можем постоянно жить не по средствам", — сказала она.

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За подписание коалиционного договора последовало заседание Рийгикогу, единственная тема которого — наделение кандидата в премьер-министры Каи Каллас полномочиями для формирования правительства.

Сначала перед депутатами выступила кандидат в премьер-министры Кая Каллас.

В своем выступлении лидер Партии реформ перечислила наиболее важные направления работы нового правительства. В программе указаны вызовы, с которыми может столкнуться Эстония, и меры для их решения. От этого будет отталкиваться вся деятельность правительства.

«Для меня не существует выбора, что делать. Я хочу сделать все возможное, чтобы люди в Эстонии жили хорошо. Чтобы им было хорошо думать, хорошо работать, хорошо учиться, хорошо растить детей, хорошо наслаждаться нашей прекрасной природой. Я хочу вновь видеть улыбки на лицах людей, а не нахмуренные брови и стиснутые кулаки. Я хочу видеть Эстонию, где есть раздолье новым идеям и интересным мнениям. Эстонию, которая движется в будущее и смотрит на него смело, открыто и рассудительно», – сказала Каллас. Она отметила, что в настоящий момент COVID-19 является приоритетом почти для всех правительств в мире. Кризис в сфере здравоохранения. Даже наиболее закрытые государства не смогли избежать этого смертельного вируса. Кризис в сфере здравоохранения болезненно сказался как на экономике, так и на обществе в целом. То же можно сказать и об Эстонии.

Каллас подчеркнула, что вторая волна COVID-19 – это первоочередной вопрос, которым немедленно займется новое правительство. Согласно последним данным, показатели заболеваемости стабилизируются, но опасность не миновала. «Наша цель – по возможности сохранить Эстонию открытой, чтобы взрослые могли работать, а дети – учиться. Чтобы экономическая деятельность не прекратилась», – пояснила Каллас. Она добавила, что мы можем поддерживать общество открытым, не теряя при этом жизни и не рискуя обвалить медицинскую систему. Но, по словам ученых, для этого есть лишь один путь. Это – вакцинация критической массы населения Эстонии.

«Я хочу выразить благодарность предыдущему правительству за работу над разрешением кризиса. Да, есть много вещей, которые мы бы сделали по-другому и о которых мы говорили, находясь в оппозиции. Но в общем и целом Эстония шла по правильному пути. Я считаю, что на сегодняшний день все политические силы поняли, что преодолеть кризис нам помогут не политические вирусологи, а реальные ученые». Каллас поблагодарила всех жителей Эстонии, которые многое принесли в жертву для сохранения здоровья своих соотечественников.

Кая Каллас также рассмотрела кризис ценностей. «Но почему мы, представляя свое мнение, должны непременно оскорблять другого человека, надсмехаться над ним? Почему мы так ненавидим друг друга? Куда пропало достойное поведение?»

«Самое худшее, что может сделать член правительства для Эстонии – спровоцировать и эскалировать конфликт. Новый правительственный кабинет этого, безусловно, не допустит. Мы не делим общество по принципу „мы“ и „они“. „Они“ – это тоже наши люди», – подчеркнула Каллас.

Каллас остановилась на экономическом кризисе и связанном с ним кризисе в сфере душевного здоровья. По этой причине новое правительство приложит все усилия, чтобы поддержать экономику в максимально рабочем состоянии и возобновить работу секторов, приостановленную в связи с введенными ограничениями. В этом нам помогут пособия ЕС, но мы должны использовать их разумно. Трата денег не может быть самоцелью.

«Мы должны бороться за то, чтобы вновь обеспечить свободу передвижения людей, товаров и услуг. Чтобы в Эстонию пришли новые инвестиции, и чтобы уже работающие здесь предприятия нашли возможности для расширения своей деятельности. Мы должны восстановить хороший имидж Эстонии как привлекательного для бизнеса государства», – подчеркнула Каллас. Она пояснила, что этот кризис дал нам возможность организовать работу более гибко. Законы также должны этому больше способствовать. Для удаленной работы необходима соответствующая инфраструктура. К сожалению, работать в более удаленных уголках Эстонии сложно ввиду плохого интернет-соединения. Но это не только вопрос трудовой занятости. Это – вопрос элементарного качества жизни. «По этой причине мы инвестируем средства ЕС в строительство сети высокоскоростного интернет-соединения по всей Эстонии, даже в самых удаленных ее регионах», – сказала Каллас.

Кандидат в премьер-министры также обсудила коррупционный кризис. «Необходимо соблюдать установленные правила. В правовом государстве решения нельзя принимать под влиянием тайных денежных взносов. Если дать послабления, это подорвет доверие не только к одной партии или правительству. Это уничтожит доверие ко всему государству в глазах наших граждан». Она подчеркнула: «Новое правительство хочет быть решительнее, но я также считаю, что правила, регулирующие финансирование партий или работу парламента, должны быть установлены на надпартийном уровне или, по крайней мере, при поддержке квалифицированного большинства».

Каллас отметила и кризис, связанный с международным имиджем Эстонии. По ее словам, это – не чьи-то злостные выдумки или разыгравшееся воображение. Люди, которые представляют нашу страну за рубежом, регулярно сталкиваются с этим на протяжении последних лет. «Мы хотим жить в прогрессивном государстве, с которым считаются как в Европе, так и во всем мире. Это было нашей целью как при обретении независимости, так и при ее восстановлении – остаться народом Эстонии, но быть и частью Европы».

По словам Каллас, существует и кризис в сфере информации. Мы живем в век, когда ложь распространяется быстро и на большие расстояния. «Современное информационное пространство позволяет распространять ложь в разы проще и быстрее. Предотвратить это фактически невозможно. Ложную информацию, направленную на запугивание населения, уже успели распространить и в отношении планов нового правительства. Ложь о повышении налогов, массовом ввозе иммигрантов, государственной политике в отношении сексуальных меньшинств и т.д.», – сказала Каллас. Люди больше не знают, чему верить, а чему – нет. Это, в свою очередь, ставит под сомнение и все решения, которые принимает государство. По этой причине мы ставим целью привлечь ученых и экспертов при принятии решений во всех сферах. Правительство также должно быть убедительным и открытым, поясняя свои решения, добавила она.

По словам Каллас, мы находимся в кризисной ситуации, но, действуя благоразумно, мы можем создать из него плодородную почву для будущих свершений. «Кризис позволяет сфокусироваться на электронных государственных услугах, упростить общение с государством для людей и предприятий. Также кризис – это самое время для того, чтобы повысить экологичность нашего производства. Так называемые умные рабочие места позволяют выплачивать людям более высокие зарплаты. Особое внимание мы уделим Ида-Вирумаа, куда необходимо привлечь инвестиции, для которых нужны люди со схожими навыками. В Ида-Вирумаа они, безусловно, есть».

Каллас отметила, что для реализации всего вышеперечисленного необходимы деньги. Но с этим в государственном бюджете, мягко говоря, все сложно. «Мы не можем бесконечно жить не по средствам. По этой причине мы должны достичь баланса между доходами и расходами, – в какой-то момент это неизбежно станет нашей обязанностью. Мы понимаем, что это не случится мгновенно».

В завершении своего выступления Каллас сказала: «Каково мое основное преимущество перед моим предшественником, Юри Ратасом? Нет, не то, что я женщина. И не то, что половина министров – женщины. Наше преимущество в том, что наш партнер по коалиции – лучше. И по этой причине у меня остается больше сил времени на службу во благо государства».

Кандидат в премьер-министры ответила на многочисленные вопросы членов Рийгикогу.

После обсуждения парламент дал Кае Каллас мандат на формирования правительства. За это решение проголосовали 70 депутатов, 30 парламентариев были против.

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